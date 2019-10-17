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 Рада перевела работу над законами в электронный вид

Верховная Рада приняла закон о переводе законодательного процесса в электронный вид.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1044-1 во втором чтении и в целом проголосовали 256 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано введение электронного документооборота в Верховной Раде Украины.

Согласно закону, текст законопроектов и сопроводительные документы к ним будут создаваться в единой автоматизированной системе в порядке, который определит глава Верховной Рады, с использованием электронной подписи.

При этом в дело законопроекта включаются оригиналы электронных документов и распечатанные идентичные по документарной информации и реквизитами документы на бумаге.

Для ознакомления с законопроектами и материалами к ним депутаты также будут использовать электронные их версии в автоматизированной системе. Однако по обоснованному требованию народного депутата Аппарат Верховной Рады может предоставить ему бумажные копии указанных документов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с первого дня третьей сессии Верховной Рады девятого созыва.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154442
 
 
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