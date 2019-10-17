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 Глава оператора ГТС заметил рост интереса к украинским хранилищам газа из-за России

Неопределенность с транзитом российского газа повысила интерес к его закачке в украинские подземные хранилища (ПХГ).

Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Макогона, на сегодня в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" находится 2,32 млрд кубометров газа нерезидентов страны.

"Это значит примерно 620 млн грн с НДС дополнительного дохода для "Укртрансгаза" и, соответственно, значительные дополнительные поступления в бюджет. Я лично не ожидал, что в первый год мы достигнем таких результатов, мои планы были намного скромнее, но нужно отметить, что ситуация с неопределенностью продолжения транзита значительно повысила интерес к ПХГ во всей Европе, включая Украину", – сообщил Макогон.

Он напомнил, что до 2014 года ПХГ Украины в основном пользовались НАК "Нафтогаз Украины" и местные трейдеры. Ситуацию удалось изменить после реализации поставленной задачи сделать работу с украинскими ПХГ понятной и привлекательной и для зарубежных трейдеров. Был разработан и принят отвечающий передовым европейским практикам кодекс ПХГ.

"Параллельно мы искали возможность создать привлекательные условия для нерезидентов, чтобы привлечь дополнительные объемы газа на хранение в наши ПХГ. Идею создания "таможенного склада" мы позаимствовали у венгерского оператора ПХГ", – отметил Макогон.

"Я как руководитель ОГТСУ уже не занимаюсь этим видом деятельности, но мы, конечно, продолжим активное сотрудничество между операторами ГТС и ПХГ для удовлетворения потребностей наших общих заказчиков. Уверен в светлом будущем украинских ПХГ не только как важного элемента энергетической безопасности Европы, но и как составной части регионального газового хаба", – резюмировал он.

Как сообщалось, в середине апреля 2019 года Украина внесла изменения в Кодекс ГТС, предусматривающие среди прочего создание новой услуги "транспортировка на короткие дистанции". Услуга позволяет трейдерам завозить газ для закачки в украинские подземные хранилища.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза" входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ вместимостью 17,05 млрд кубометров, Угерское – 1,9 млрд кубометров, Дашавское – 2,15 млрд кубометров, Опарское – 1,92 млрд кубометров, Богородчанское – 2,3 млрд кубометров, Краснонопартизанское – 1,5 млрд кубометров, Солоховское – 1,3 млрд кубометров, Олишевское – 0,31 млрд кубометров, Пролетарское – 1 млрд кубометров, Кегичевское – 0,7 млрд кубометров, Краснопоповское – 0,42 млрд кубометров, Вергунское – 0,4 млрд кубометров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154439
 
 
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Це все дуже мило, але коли від сезонного режиму роботи сховищ перейдуть до оперативного?
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