 Зеленский поручил расширить первую группу "упрощенки" для предпринимателей

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подписал соответствующий указ №761/2019 "О неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц - предпринимателей", передает БизнесЦензор.

Документом Кабинет министров поручено обеспечить создание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса.

"В двухнедельный срок с участием упомянутого Совета должны быть разработаны и внесены на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения физических лиц - предпринимателей к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставления им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования", – сказано в сообщении.

Также президент поручил подготовить законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок СПД (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) в части соблюдения порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности за нарушения при подаче отчетности, связанной с применением РРО.

Кроме того, поручено с 1 января 2020 года обеспечить возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных регистраторов расчетных операций.

Читайте также: Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах для малого бизнеса

Как сообщалось, вместе с этим президент Владимир Зеленский подписал принятые 20 сентября законы, предусматривающие расширение обязательного применения регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп и о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Первым законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

За продажу товара без проведения расчетной операции предприниматель должен быть заплатить штраф в размере 100% от стоимости товара, а за повторное нарушение – 150%.

В то же время годовой лимит дохода для "упрощенцев" второй группы повышен с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Законопроектом №1073 также предусмотрена мотивация для потребителя информировать налоговые органы о факте продажи товара без чека или с фальшивым фискальным документом – за выявленное нарушение покупатель получит "кэшбек" в размере 100% стоимости товара, начиная от 850 грн.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Тотальна фіксалізація. Як монобільшість Зеленського перевела ФОПи на касові апарати