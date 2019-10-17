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 Зеленский поручил расширить первую группу "упрощенки" для предпринимателей

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить законопроект о расширении первой группы упрощенной системы налогообложения физлиц-предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подписал соответствующий указ №761/2019 "О неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц - предпринимателей", передает БизнесЦензор.

Документом Кабинет министров поручено обеспечить создание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса.

"В двухнедельный срок с участием упомянутого Совета должны быть разработаны и внесены на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения физических лиц - предпринимателей к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставления им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования", – сказано в сообщении.

Также президент поручил подготовить законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок СПД (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) в части соблюдения порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности за нарушения при подаче отчетности, связанной с применением РРО.

Кроме того, поручено с 1 января 2020 года обеспечить возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных регистраторов расчетных операций.

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Как сообщалось, вместе с этим президент Владимир Зеленский подписал принятые 20 сентября законы, предусматривающие расширение обязательного применения регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп и о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Первым законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

За продажу товара без проведения расчетной операции предприниматель должен быть заплатить штраф в размере 100% от стоимости товара, а за повторное нарушение – 150%.

В то же время годовой лимит дохода для "упрощенцев" второй группы повышен с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Законопроектом №1073 также предусмотрена мотивация для потребителя информировать налоговые органы о факте продажи товара без чека или с фальшивым фискальным документом – за выявленное нарушение покупатель получит "кэшбек" в размере 100% стоимости товара, начиная от 850 грн.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Тотальна фіксалізація. Як монобільшість Зеленського перевела ФОПи на касові апарати

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154437
 
 
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расширить первую группу "упрощенки"..

Клоун дебил. Теперь 95 квартал разобьют на много маленьких 95 квартальчиков с оборотом у каждого 2,4 млн.
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Незаслуженно забыт опыт использования патентов для мелких предпринимателей. Было такое лет 20 назад: в начале года купил патент (бумага такая с фотографией, дающая право год работать и никому не отчитываться). В стоимость того патента входили все (среднестатистические) налоги за год вперед. Год действия патента засчитывался за год стажа. Очень удобно для всех, и государства, поскольку получает все налоги на год вперед, и для предпринимателя - не нужно всяких дурацких отчетов в налоговую, ... заплатил один раз и никого не празднуешь... Продержалось всего пару лет, потом отменили, а зря.
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