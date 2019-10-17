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 Forbes назвал самые дорогие спортивные бренды мира

Журнал Forbes назвал самые дорогие спортивные марки. Первые три места заняли Nike стоимостью $36,8 млрд, спортивный телеканал ESPN ($13,1 млрд) и Adidas ($11,2 млрд).

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В десятку лидеров также вошли:

  • Gatorade - $6,7 млрд,
  • Sky Sports - $4,4 млрд,
  • Puma - $4 млрд,
  • Under Armour - $3,5 млрд,
  • UFC - $2,4 млрд,
  • YES - $1,5 млрд,
  • Reebok - $800 млн.

Forbes также назвал лидеров среди самых дорогих брендов спортивных событий.

Первое место занял Супербоул - соревнования за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США. Общий доход от него составляет $780 млн. На втором месте - Летние олимпийские игры ($375 млн), на третьем - финал четырех мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA ($300 млн), а на четвертом - Чемпионат мира по футболу ($282 млн).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154436
 
 
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