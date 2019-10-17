 Forbes назвал самые дорогие спортивные бренды мира

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.
В десятку лидеров также вошли:
- Gatorade - $6,7 млрд,
- Sky Sports - $4,4 млрд,
- Puma - $4 млрд,
- Under Armour - $3,5 млрд,
- UFC - $2,4 млрд,
- YES - $1,5 млрд,
- Reebok - $800 млн.
Forbes также назвал лидеров среди самых дорогих брендов спортивных событий.
Первое место занял Супербоул - соревнования за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США. Общий доход от него составляет $780 млн. На втором месте - Летние олимпийские игры ($375 млн), на третьем - финал четырех мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA ($300 млн), а на четвертом - Чемпионат мира по футболу ($282 млн).