 Зеленский сократил расходы на ремонт автотрассы Одесса-Рени на 1 миллиард

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

"Целью документа является обеспечение эффективного использования предусмотренных в государственном бюджете Украины на текущий год средств для реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог", – сказано в сообщении.

В частности, согласно закону, в пределах расходов государственного дорожного фонда путем их перераспределения увеличивается финансирование программы "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" на 1,17 млрд грн.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 октября.

В частности, законом на 976,51 млн грн уменьшено финансирование по бюджетной программе "Улучшение состояния автомобильной дороги М15 Одесса - Рени" и на 190 млн грн – по бюджетной программе "Развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения по маршруту Северный объезд города Ровно".

В то же время на 1,17 млрд грн увеличены расходы по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования годсударственного значения".