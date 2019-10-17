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 Domino's Pizza прекратит работу в ряде стран

Компания Domino's Pizza планирует прекратить работу на некоторых международных рынках, где фиксируются убыток.

Об этом заявил гендиректор компании Дэвид Уайлд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Уайлд не стал уточнять, какие именно это рынки.

"Мы пришли к выводу, что, хотя эти рынки являются привлекательными, мы не являемся лучшими владельцами этих предприятий", –  сказал Уайлд.

Ранее Domino's Pizza сообщила о падении продаж на 2,7% на международных рынках из-за негативных макроэкономических причин.

Domino's Pizza Group - франчайзинговая компания США, которая владеет исключительным правом на управлении ресторанами сети в Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154430
 
 
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