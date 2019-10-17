[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.77 27.37
 Корпоративные отношения
  2304  0
Все про:рестораны (48) еда (37)

 Британская Domino's Pizza продаст бизнес в четырех европейских странах (обновлено)

Британская компания Domino’s Pizza Group Plc, которая владеет исключительным правом на управлении ресторанами сети в Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге, сократит бизнес в четырех европейских странах.

Об этом заявил гендиректор компании Дэвид Уайлд, объявивший о планах уйти в отставку после скандала с франчайзи в Великобритании и Ирландии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Уайлд не уточнил, о каких именно рынках идет речь.

"Мы пришли к выводу, что, хотя эти рынки являются привлекательными, мы не являемся лучшими владельцами этих предприятий", –  сказал Уайлд.

Британская компания Domino’s Pizza Group Plc. сама является франшизой американской компании Domino's Pizza Inc.

В пресс-релизе компания уточнила, что продолжит свою деятельность в четырех странах в обычном режиме во время процесса выхода.

"Мы начали процесс поиска новых владельцев для каждого из предприятий с намерением сохранить бренд Domino на всех четырех рынках", – подчеркнули в компании.

По мнению аналитиков, этот шаг позволит британской Domino's сосредоточиться на своих основных британских и ирландских компаниях.

Ранее Domino's Pizza Group сообщила о падении продаж на 2,7% на международных рынках из-за негативных макроэкономических причин. В то же время в целом продажи в третьем квартале выросли на 3,4% – до 313,5 млн фунтов ($400,15 млн) на фоне высокого спроса в Великобритании и Ирландии. Компания имеет 63 франчайзи в Великобритании и семь в Ирландии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154430
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР госбюджет Донбасс законопроект Кабмин Киев Россия Рябошапка Руслан США
 
 
 
 
 
 вверх