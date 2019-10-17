 Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах для малого бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
"Они направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями", – сказано в сообщении.
По мнению президента, реализация положений документов "будет способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей" за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций, в том числе путем внедрения инновационных технологических решений в виде программных регистраторов расчетных операций как альтернативы классическим РРО.
Кроме того, чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с 1 октября 2020 года так называемый механизм кэшбек, который предусматривающий возможность осуществления компенсации покупателю (потребителю) 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе.
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Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроекты №1053-1 и №1073 во втором чтении 20 сентября.
Первым законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.
В то же время за продажу товара без проведения расчетной операции предприниматель должен быть заплатить штраф в размере 100% от стоимости товара, а за повторное нарушение – 150%.
При этом годовой лимит дохода для "упрощенцев" второй группы повышен с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.
С 1 ноября 2020 года норма об обязательном использованиии РРО встпуит в силу для предпринимателей, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, розничную торговлю подержанными товарами в магазинах (группа 47.79 КВЭД), деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, деятельность туристических агентств, туристических операторов, деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения (группа 55.10 КВЭД), реализацию текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств.
Законопроектом №1073 также предусмотрена мотивация для потребителя информировать налоговые органы о факте продажи товара без чека или с фальшивым фискальным документом – за выявленное нарушение покупатель получит "кэшбек" в размере 100% стоимости товара, начиная от 850 грн.
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сижу торгую и вижу лица фанатов слуги народа и радость на душе писец..
половину говорит что не голосовали а половмна орет что яяявреии снова хахлорв *******))))))))))))))))))))))))))
Вот и новая власть! ХА ХА ХА! Вот вам и понижение тарифов вот вам и борьба с монополиями вот вам и посадки олигархов! ХА ХА ХА! Скажу честно жду майдана очень интересно посмотреть будет или нет или как обычно народ все схавает!!
и к стати за новые кассовые аппараты заплатит не бизнес а покупатель т.е. ты ЛОШАРА именно ты и заплатишь! и заплатишь потом за проверки которые будут каждый месяц эти аппараты проверят! ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ!!
1 ты там был видел
2 у нас уже нет монополий нет олигархов как на западе
3 у нас уже прокуроры судьи живут на ЗП как на западе
4 у нас уже можно президент в тюрьму посадить как на западе
......
вот когда это будет как на западе тогда можно и кассовые аппараты как на западе! хотя чтобы ты знал на западе то же не везде эти самые аппараты стоят!!
я минимум каждый год езжу в европу! есть в Германии в Италии много мест где чеков не выдают! ТАК ЧТО ВРАТЬ НАУЧИСЬ! И то что ты нашла туалет с чеком это не значит что все туалеты с чеками!!
Уголь - Котировки - USD/Тонна .Торги в реальном времени
44,55 USD 0,00 USD 0,00 %
Время 21:33
Дата 09.10.2019
Открытие 0,00 Пред. закр. 44,55
Минимум 0,00 Максимум 44,55
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ-это мировая цена на уголь . Ну вот видим -45 долларов за тонну угля - ,а ведь Украина и сама добывает уголь .И сколько тогда собственный уголь стоит ?Или нам его впарят по мировым ценам ,как народное достояние ?
100 кг угля -это 1 Гкал тепла.
150м. куб природного газа-это тоже 1Гкал тепла .
При этом сначала из энергоносителя получат электроэнергию ,а оставшееся теплло,вторсырьё , впарят наслению ,как отопление по взрослому ,т,е .без трусов-1700 гривен за 1Гкал тепла .Ну блин нами правят бандиты и мы у них заложники .А шимпанзе надо убирать ,пока он нас в по миру не разогнал ,как бывший какао порох.За один только роттердам плюс какао вместе с гройсманом уже надо сажать в клетку .
лагеря трудовые
и ходить строем
токо тогда наступит порядок!!