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 Власть, Регуляторная политика
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Все про:закон (474) Зеленский (391) налоги (968) налоговая (145) упрощенка (17)

 Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах для малого бизнеса

Президент Владимир Зеленский подписал принятые 20 сентября законы, предусматривающие расширение обязательного применения регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп и о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Они направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями", – сказано в сообщении.

По мнению президента, реализация положений документов "будет способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей" за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций, в том числе путем внедрения инновационных технологических решений в виде программных регистраторов расчетных операций как альтернативы классическим РРО.

Кроме того, чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с 1 октября 2020 года так называемый механизм кэшбек, который предусматривающий возможность осуществления компенсации покупателю (потребителю) 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроекты №1053-1 и №1073 во втором чтении 20 сентября.

Первым законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

В то же время за продажу товара без проведения расчетной операции предприниматель должен быть заплатить штраф в размере 100% от стоимости товара, а за повторное нарушение – 150%.

При этом годовой лимит дохода для "упрощенцев" второй группы повышен с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

С 1 ноября 2020 года норма об обязательном использованиии РРО встпуит в силу для предпринимателей, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, розничную торговлю подержанными товарами в магазинах (группа 47.79 КВЭД), деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, деятельность туристических агентств, туристических операторов, деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения (группа 55.10 КВЭД), реализацию текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств.

Законопроектом №1073 также предусмотрена мотивация для потребителя информировать налоговые органы о факте продажи товара без чека или с фальшивым фискальным документом – за выявленное нарушение покупатель получит "кэшбек" в размере 100% стоимости товара, начиная от 850 грн.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Тотальна фіксалізація. Як монобільшість Зеленського перевела ФОПи на касові апарати

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154427
 
 
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 Топ комментарии
 
Отлично, у меня рядом с домом куча магазинов, вроде небольшие но все есть, от алкоголя до бытовой химии, и ни в одном нем кассы. Модно представить сколько с каждого недополучает бюджет.
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Ты дурак, 50% бизнеса в тени а откуда брать деньги на повышение пенсий и зарплат.
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Тоесть по твоему пусть торгуют как хотят и нихрена не платят налогов. А цены они не поднимут потому что рядом есть магазины где аппараты давно стоят и народ пойдет туда где дешевле.
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Совет форумчанПравила форума
 
правилно зе..дави этих уродов..они тебе дали 90% голосов..
сижу торгую и вижу лица фанатов слуги народа и радость на душе писец..
половину говорит что не голосовали а половмна орет что яяявреии снова хахлорв *******))))))))))))))))))))))))))
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Ну что, ЗЕбилы! Почему не смеётесь? Не смешно? Не поняли?....... (с) Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах для малого бизнеса - Цензор.НЕТ 507
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Поїдьв Берлін і подивись у кого ще не має ЕРРО! А ще краще почитай порохососа недобитого Бабченка на цензорі, хоча краще не читай, бо в тебе стане когнетивний десонанс і ще на одного дибіла прибавиться на Павловці.
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ХА ХА ХА
Вот и новая власть! ХА ХА ХА! Вот вам и понижение тарифов вот вам и борьба с монополиями вот вам и посадки олигархов! ХА ХА ХА! Скажу честно жду майдана очень интересно посмотреть будет или нет или как обычно народ все схавает!!
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Отлично, у меня рядом с домом куча магазинов, вроде небольшие но все есть, от алкоголя до бытовой химии, и ни в одном нем кассы. Модно представить сколько с каждого недополучает бюджет.
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а ты что с бюджета бабло имеешь! тебе то какая нахер разница скоко бюджет получает? ты все равно тех денег в бюджете не видел и не увидишь! ЛОХ ПОТОМУ ЧТО!!
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Ты дурак, 50% бизнеса в тени а откуда брать деньги на повышение пенсий и зарплат.
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тебе слово монополия что то говорит а слово олигарх? вот там и бери и денег там больше и брать легче потому что олигархов у нас 5-7 человек а ФОПов больше 2млн!!

и к стати за новые кассовые аппараты заплатит не бизнес а покупатель т.е. ты ЛОШАРА именно ты и заплатишь! и заплатишь потом за проверки которые будут каждый месяц эти аппараты проверят! ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ!!
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Тоесть по твоему пусть торгуют как хотят и нихрена не платят налогов. А цены они не поднимут потому что рядом есть магазины где аппараты давно стоят и народ пойдет туда где дешевле.
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хочешь развивать бизнес надо налоги снижать а хочешь строить монополии то да повышай налоги вводи проверки а потом создавай крышу избранным людям и получишь монополии (что у нас кстати и есть) а потом монополии тебе нарисуют правильные цены и бушь ЛОШАРА платить!! УЧИ ЗАКОНЫ ЭКОНОМИКИ!!
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По твоей логике налоги нужно совсем отменить и тогда как рванет экономика. Посмотри хоть западные фильмы, там даже на занюханых заправках в пустыне стоят кассовые аппараты и никто не воет о притеснениях.
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да именно так! а слышал про офшоры или экономические зоны! а знаешь почему они рванули скажем так лет 10-15 назад! а потому и рванули что там в них отменили налоги!!
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Іпать, та тобі з твоїми практичними знаннями в економіці треба мінімум на голову НБУ)))) Іди виймай цеглу з печі, недороблений))
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еще ни одна в страна мира не смогла развить экономику увеличивая налоги и фискальное давление! за скажем так 300-400 лет современного мира никому такое не удалось! токо тут некоторые супер спецы из Украины втирают что это правильный метод развития экономик!!
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насчет кассовых апратов на западе
1 ты там был видел
2 у нас уже нет монополий нет олигархов как на западе
3 у нас уже прокуроры судьи живут на ЗП как на западе
4 у нас уже можно президент в тюрьму посадить как на западе
......
вот когда это будет как на западе тогда можно и кассовые аппараты как на западе! хотя чтобы ты знал на западе то же не везде эти самые аппараты стоят!!
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По п.1, я часто (раз 8 на рік) буваю в країнах БеніЛюксу, так так ЕРРО всюди, навіть в параші чек дають. Вилізь з жопи тоді почнеш дихатиі не пердлом, а повітрям.
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БРЕХНЯ
я минимум каждый год езжу в европу! есть в Германии в Италии много мест где чеков не выдают! ТАК ЧТО ВРАТЬ НАУЧИСЬ! И то что ты нашла туалет с чеком это не значит что все туалеты с чеками!!
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Ти писдло, у нас ФОПів разом з найманими працівниками 1,6 млн. Чи ти теж вважаєш,що у тебе АЖ 16 см., а на справді коли правильно виміряти і 8 см. не буде?
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ну и что! кого легче проверить 1.6 млн человек или 5 олигархов?!
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До чого тут перевірити??? Мухи окремо катлєти окремо! Чому я плачу і ПДФО, як адвокат, і 1% кровавого збору і ЄСВ, а барига може провернути за рік 10 лямів і сплатити лише 10000 грн?
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потому что кассы ставят не для чеков а для проверок! а что для тебя это великое открытие?!
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Відкрию тобі, умніку, принципи оподаткування в одній фразі,"...обліковуй та оподатковуй",хоча кому я це кажу.... ЄРРО це електронний реєстратор розрахунцових операцій....не операцій для перевірок. Перевірки відбуваються в інший спосі і на інший підставах,читай ПКУ,умнік. Боже, та не оскудиться земля руська неучами.
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в отличии от тебя теоретика я с этими кассами имею непосредственное дело, если точнее я их настраиваю и потом помогаю разбираться с проблемами! так что иди лапшу вешай в другое место!!
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Ага,спеціаліст по гайках почав дискусію про принцип роботи роторного двигуна?))) Так прикрутити гайку і розуміти в розприділенні газофаз і їх КПД на роторі , це дві великі різниці)
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обычно тот кто понимает в ротороной динамике не сможет даже снять взрывозащиту с электродивигателя, потому что никогда его в живую не видел!!
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Ротор и електродвигатель?.............мда, ноу комент.
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да прикинь в электродвигателе есть ротер!
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не ротер,а ротор і статер))) але одне, но,роторні двигуни це не ротор в електромоторі, ти дибіл?
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Додам, в расейской мове, перед "кто" ставится зпт.!
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мене аж бісять тупоголові, як і що ти там настроюєш? Скажи мені розшифровку помилки. "код 0007001"
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і знову запитання, де в моєму електродвигуні калоріфера взрівозащіта, ти часом не путаєш з айфоном?))))))
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электродвигатели есть разные! в маломощных которые работают от батарейки взрывозащиту не ставят! а в промышленных ставят!!
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Ага,а можна в КВТ на один МгДЖ навантаження?
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тебе в гугле тяжело набрать фразу "электродвигатель с взрывозащитой"!!
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Ти не відповів по коду помилки) Я розумію чому,бо ти до ЄРРО маєш таке ж відношення, як я до розпліднення слонів в Антарктиді, якщо чув про таку. Це системна помилка копіювання файлу ключа клієнт-банку, яку знає кожен бухгалтер)
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а смысл? мы тут програмирование касс счас начнем обсуждать?! опять же скажу тебе описание ошибки ты что сразу умнее станешь?!! как была курицей так ей и останешься! а код можно в том же гугле посмотреть! откуда ты знаешь посмотрел я его или знаю его на изусть?!!
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Ну...обісравсі,обтікай...програміст ротороних електродвигунів)))))))))))))))))))))
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"Наизусть" пишется слітно, двоєчнік)) І який дуреньдав тобі паяльника, максимум лопату і під наглядом))))
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Цур мене,не лопату...кайло і то тупе,бо бошку собі через ступню провалиш,програміст електророторних лопат))))))))))))))))
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І ще запитання,що ти там настроюєш?) Скажи мені відповідь,під яку прогу фіскалів зав"язані РРО?
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Зеля это второй Янукович вместе с Азировым. Все тупые дебилы, которые грабят бедных в пользу богатых.
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Ага,тобто пенсії,зарплати вчителям і лікарні це на користь "богатих? Кацапомовний,вивчи видатки бюджету і не порівнюйїх з твоїми витратами на самогон і папіроси, хвилософ.
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Мы хотим жить как в ЕС но платить налоги как в Африке, без всякого контроля, так не бывает.
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Мдя ,ну вот и приехали .Моника зеленски опоросилася .И ведь, как всё по живодёрски-на первую группу перейти нельзя ,а на второй таких доходов нет .Ну теперь осталось осмотреть новые тарифы.Следуя заданному курсу в 2018 году «Укргаздобыча» отчиталась о рекорде, хотя «даже с приписками» промежуточное плановое достижение компании не покорилось - объемы добытого метана составили 15,5 млрд куб. м., хотя стратегия требовала 16,5 млрд куб. м.По заявлению экспрокурора Украины- Голомши -себестоимость собственной добычи природного газа -650 гривен за 1000 м. куб .

Уголь - Котировки - USD/Тонна .Торги в реальном времени
44,55 USD 0,00 USD 0,00 %
Время 21:33
Дата 09.10.2019
Открытие 0,00 Пред. закр. 44,55
Минимум 0,00 Максимум 44,55
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ-это мировая цена на уголь . Ну вот видим -45 долларов за тонну угля - ,а ведь Украина и сама добывает уголь .И сколько тогда собственный уголь стоит ?Или нам его впарят по мировым ценам ,как народное достояние ?
100 кг угля -это 1 Гкал тепла.
150м. куб природного газа-это тоже 1Гкал тепла .
При этом сначала из энергоносителя получат электроэнергию ,а оставшееся теплло,вторсырьё , впарят наслению ,как отопление по взрослому ,т,е .без трусов-1700 гривен за 1Гкал тепла .Ну блин нами правят бандиты и мы у них заложники .А шимпанзе надо убирать ,пока он нас в по миру не разогнал ,как бывший какао порох.За один только роттердам плюс какао вместе с гройсманом уже надо сажать в клетку .
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читаю комменты и в шоке. Как можно быть такими инфантилами. Налоги им не нравится платить. А с чего бюджет будет питаться? Пенсии? Медицина? Учителя? В Европу они хотят, блин)) Научитесь сначала жить честно и соблюдать законы и Европа сама наступит. А то все хотят булки на деревьях.
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А почему Ахметову можно не платить а другим неззя?!
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Я бы вообще нал сделал бы уголовным преступлением с конфискацией имущества (в 90% случаев в Украине это действительно так), пусть пос-терминалами рассчитываются или через смартфоны!
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а еще всех за колючую проволку и ходить строем под охраной! представляешь какой сразу порядок в стране наступит!!
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и без колючей проволоки все живут (на последнем кругу Ада)!
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ну так ты же за порядок, давай как говорится наведем такой порядок чтобы все офигели от порядка!!
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а причем здесь "порядок", я против воровства. коррупции, взяточничества и уклонения от уплаты налогов ВСЕМИ (не взирая на лица и должности) и чего я того сверхужастного требую?
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а почему тогда ты начал с ФОПов а не с ОЛИГАРХОВ и ЧИНУШ?! У нас что ФОПы самые багатые больше всего стыряли?!
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Полный БЕЗНАЛ и полное электронное декларирование ценностей свыше 200 евро (по курсу) для ВСЕХ. Уголовное преследование за наличную валюты (любых стран) и торговлю не через электронную систему, вот что надо делать а не языком молоть "о борьбе с коррупцией, воровством, выводом денег в офшоры и прочим пустозвонством"
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колючая проволка
лагеря трудовые
и ходить строем
токо тогда наступит порядок!!
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дурак ты: скоро в Швеции это станет нормой (уже по факту так почти полный безнал), они тоже "за колючей" проволкой живут (хотя наверное да, просто колючая проволока твоя)!?
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ага. "в жопе"! там и останетесь, если не будет реальных и кардинальных шагов!
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так начинать то надо не с людей а с воров во власти! а то твои кардинальные шаги очень подозрительные и называются снять последние штаны!!
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«Извините, наличные не принимаем» - такие таблички в шведских кафе можно увидеть даже чаще, чем объявления в ресторанах многих стран, где, наоборот, почему-то не принимают кредитки.
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Профессор Королевского технологического института в Стокгольме Никлас Арвидссон, изучающий безналичную экономику страны, пишет: наличные в стране уже стали такой экзотикой, что, если вы придете с ними в банк, на вас посмотрят странно - а то и вызовут полицию.
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Він мав на увазі розвинуті інтегровані економііки (це примітивний приклад), а насправді мав на увазі глобальні економічно-фінансові міжнародні конгломерати інтегровані в економіку рорзвинутих країн.Не виривайте з контексту, але сама задумка доволі правильна, як я і казала, ..." обліковуй і оподатковуй". Готівку не відслідкуєш без її обліку, це не безналові пробанківські операції. Враховуючи рівень корупції та тенізації для нашої недодержави,це шлях стати державою в економічному сенсі.
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