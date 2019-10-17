 Запорожский автозавод Васадзе начнет производство новых моделей автобусов

Об этом сообщил пресс-секретарь корпорации Дмитрий Скляренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Скляренко, это первая модель автобуса на таком шасси, и в настоящее время идет процесс его сертификации, после чего будет начато производство, намеченное на декабрь 2019 года.

Автобус пассажировместимостью 36 человек оснащается двигателем Mercedes-Benz 4D34i рабочим объемом 3,9 л экологического класса Евро 5. В числе конкурентных преимуществ автобуса Скляренко отметил надежное и долговечное шасси, вместительный салон, удобство рабочего места водителя.

"Объемы производства этой модели автобуса будут зависеть от конъюнктуры рынка, законодательных и экономических факторов", - ответил Скляренко на вопрос о предполагаемых объемах выпуска.

При этом Скляренко уточнил, что модели автобусов А09 и уже выпускаемого пригородного А08 (на шасси AsiaStar - автобусного подразделения китайской Weichai) в значительной степени унифицированы по составу кузова, что позволит использовать имеющиеся мощности и персонал предприятия.

Пресс-секретарь также сообщил, что в текущем году также будет изготовлен и сертифицирован первый образец автобуса А18 (12-метровый низкопольный городской автобус пассажировместимостью 104 человека, в том числе 29 сидячих мест).

"Эта модель заказана польским партнером ЗАЗ, и после поставки в Польшу первого автобуса с целью проверки его характеристик завод рассчитывает на серийный заказ. Надеемся, что для рынка Украины он также будет интересен", - отметили в пресс-службе.

В корпорации напомнили, что в настоящее время на мощностях ЗАЗа после переноса в первом квартале текущего года автобусного производства с площадки в Мелитополе, выпускаются автобусы различных модификаций: помимо А08 пассажировместимостью 28 человек, это, в частности, городской низкопольный автобус А10 пассажировместимостью 60 человек (где 28 сидячих мест и 1 место предусмотрено для людей с ограниченными возможностями).

В производстве автобусов используются агрегаты, материалы и комплектующие украинских производителей, стран ЕС, Турции, Индии, Беларуси, а также компоненты собственного производства

По словам Скляренко, в целом в настоящее время мощности автобусного производства загружены на 25%. В то же время конвейерные линии, где выпускались легковые автомобили, законсервированы, а мощности по производству автокомпонентов используются на 15%.

Скляренко также сообщил, что на сегодня в производстве автобусов задействовано около 200 работников, автокомпонентов - около 300, других направлений деятельности - 300 человек.

Как сообщалось, в связи с экономической нецелесообразностью и в отсутствие государственных программ стимулирования автомобилестроения ЗАЗ в 2018 году прекратил выпуск легковых автомобилей, по производству которых многие годы был лидером в стране.

В рамках возбужденного в декабре прошлого года дела о банкротстве по решению суда завод прошел процедуру санации (была введена 11 апреля сроком на шесть месяцев).

По данным ассоциации "Укравтопром", в январе-сентябре текущего года завод выпустил 66 транспортных средств, в том числе выпуск автобусов вырос до 51 единиц с 32 за тот же период 2018 года.

"УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов. Владельцем корпорации является Тариэл Васадзе.