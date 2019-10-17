 Укрепление гривни сократило госдолг более чем на 100 миллиардов, − Счетная палата

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, на котором рассматривался проект Государственного бюджета на 2020 год, передает БизнесЦензор.

"Укрепление гривни имеет две стороны медали. Позитив − за восемь месяцев этого года общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 101,3 млрд грн. Укрепление гривни повлекло уменьшение долга на 144,3 млрд грн при превышении заимствований над погашением долга на 43 млрд грн", − сказал Пацкан.

В то же время, отметил он, Счетная палата неоднократно указывала на необходимость повышения качества прогноза макропоказателей, которые являются основой расчетов параметров государственного бюджета.

По словам Пацкана, именно некачественное прогнозирование и планирование как правило предопределяет невыполнение показателей государственного бюджета. В частности, отметил Пацкан, в государственный бюджет на 2019 год был заложен валютный курс, который существенно отличается от того, который есть на сегодня. Это, по словам Пацкана, привело к значительному недополучению доходов.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что за девять месяцев этого года, по оценке Счетной палаты, укрепление гривни привело к недополучению 20,7 млрд грн доходов государственного бюджета. И это не удивительно. Ведь 40% от объема доходов государственного бюджета ведется с использованием курса гривни к доллару США или евро", − сказал председатель Счетной палаты.

Пацкан также отметил, что в проекте государственного бюджета на 2020 год заложен средний обменный курс гривны к доллару США и евро на уровне прогноза на этот год − 28,2 грн и 31,9 грн за доллар и евро соответственно.

"Но эти показатели значительно отличаются от сегодняшних. Поэтому, считаю, без его просмотра не обойтись. Иначе, не исключаю, мы снова столкнемся с проблемами", − подчеркнул Пацкан.