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 Volvo представила свой первый электромобиль. ФОТО

Шведская компания Volvo презентовала первый серийный электромобиль XC40 Recharge.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), на которой построен XC40, разработана для гибридных и полностью электрических версий. Длина автомобиля составляет 4 425 мм, ширина - 2 034 миллиметра. Объем багажного отделения уменьшен и составляет 413 литров. При этом появился дополнительный багажный отсек на 30 литров в передней части автомобиля.

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У XC40 Recharge два электродвигателя (по одному на каждой оси) суммарно - 408 л.с. и 660 Нм. Батарея установлена под полом и интегрирована в силовую структуру кузова, ее емкость - 78 кВт∙ч. В компании отмечают, что зарядки хватает на более 400 км. За 40 минут можно подзарядить батарею до 80%.

Volvo представила свой первый электромобиль 02

В Европе Volvo XC40 Recharge начнут продавать в 2020 году. Цена составит примерно 57 700 евро. В компании планируют добавлять по одному электромобилю в каждую серию ежегодно. К 2025 году собираются продавать 50% электромобилей (вторую половину займут гибриды), а к 2040 году Volvo полностью перейдет на электрокары.

Volvo представила свой первый электромобиль 03

Приставка Recharge будет добавляться к каждой подзаряжаемой модели Volvo.

Volvo представила свой первый электромобиль 04

"Каждая модель Volvo в линейке включает опцию Recharge, от маленького внедорожника XC40 на автомобилях 60 Series до флагмана компании, большого внедорожника XC90. Volvo Cars - единственный производитель автомобилей, предлагающий вариант сменного модуля для каждой модели в своей линейке", - отмечают в компании.

Volvo представила свой первый электромобиль 05

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154415
 
 
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Це не перший електромобіль Вольво, перший електрокар Полестар 2 показали ще навесні
http://testdrive.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/Volvo-Polestar-2.jpg
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Большинству не дожить, но помечтать какой же кайф.
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