 Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге разбил выплату 11 миллиардов дивидендов на 5 этапов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на официальную информацию предприятия в системе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор.

В соответствии с решением набсовета от 15 октября текущего года выплата дивидендов будет произведена в период с 4 ноября 2019 года по 9 марта 2020 года – согласно ст. 30 закона Украины "Об акционерных обществах".

Дата составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов – 30 октября 2019 года.

Выплата дивидендов будет осуществляться через депозитарную систему Украины несколькими частями пропорционально всем лицам, которые имеют право на получение дивидендов, за счет чистой прибыли АМКР, полученной в 2015 году в сумме 1,38 млрд грн, в 2016 году – в размере 2,7 млрд грн, в 2017 году – в сумме 5,06 млрд грн и в 2018 году – в размере 1,69 млрд грн.

Сроки выплат дивидендов: первая часть – до 29 ноября 2019 года, вторая часть – до 27 декабря 2019 года, третья часть – до 31 января 2020 года, четвертая часть – до 28 февраля 2020 года и пятая часть – до 27 марта 2020 года.

Как сообщалось, внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АМКР", состоявшееся 10 октября текущего года, приняло решение направить на выплату дивидендов 10 млрд 845 млн 287,730 тыс грн, или 2,81 грн на одну простую именную акцию. Последний раз дивиденды выплачивались за 2007 год.

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".