 Рада отправила на доработку законопроект о передаче сферы лицензирования Кабмину

Как передает БизнесЦензор, соответствующее предложение заместителя главы Комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласой поддержал 281 народный депутат.

Документом предлагается передать Кабинету министров полномочия устанавливать требования к разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности.

По мнению авторов законопроекта, в 80% случаев на уровне специальных законов не определяются основные требования к порядку выдачи документов разрешительного характера или предоставления административных услуг. Преимущественно такие требования определены актами Кабинета министров.

Вместе с тем, встречаются случаи, когда порядки получения документов разрешительного характера и административных услуг, определяются или собственными актами органов государственной власти, или вообще остаются не определенными ни одним нормативно-правовым актом.

"Такая ситуация вокруг осуществления разрешительно-согласительных процедур и предоставления административных услуг приводит к предоставлению документов разрешительного характера и административных услуг непрозрачным способом. В связи с этим, создается почва для возникновения коррупционных факторов и происходит увеличение временных и финансовых затрат бизнеса на прохождение разрешительно-согласительных процедур", – сказано в пояснительной записке к документу.

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В связи с этим, предлагается упразднить закон "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" и передать Кабмину право определять перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию,

Правительству также предложено передать полномочия устанавливать необходимость получения документов разрешительного характера, лицензий и административных услуг, определять органы лицензирования, требования к документам, наименования государственных и административных услуг и прочее.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады растрировало предложение о "снижении" уровня регулирования значительного количества вопросов в сфере хозяйственной деятельности с уровня закона на уровень актов Кабинета министров. По мнению парламентских экспертов, это противоречит Конституции и может создать неопределенность для бизнеса, поскольку процесс принятия законодательных актов более открытый и публичный, чем процесс принятия подзаконных нормативно-правовых актов.