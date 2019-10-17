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 Минфин планирует получить кредит от Всемирного банка в начале 2020 года

Украина может получить финансовую поддержку от Всемирного банка в начала 2020 года при условии выполнения ряда мер, в частности – проведения приватизации, продолжения взвешенной фискальной политики и эффективного управления госдолгом, реформы корпоративного управления в госбанках.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи украинской делегации 16 октября с представителями ВБ, передает БизнесЦензор.

"Эти и другие меры могут позволить Украине получить финансовую поддержку от ВБ уже в начале 2020 года", – говорится в сообщении Минфина.

Делегация во главе с министром финансов Оксаной Маркаровой и министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым обсудили правительственную повестку дня с новоназначенным управляющим директором ВБ Акселем ван Тротсенбургом и вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Представители Кабинета министров Украины отметили планы снизить размер государственного долга до 55% на конец 2019 года, а также сформировать набсоветы в "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" до конца текущего года.

Помимо этого, делегация провела встречу с Международной финансовой корпорацией (IFC) из группы ВВ. Стороны обсудили подписание соглашения о вхождении IFC в капитал государственного Укргазбанка, которое должно состояться до конца этого года.

"Обсудили прогресс в подписании соглашения о вхождении IFC в капитал "Укргазбанка", которое, как ожидается, будет подписано до конца этого года. IFC высоко оценил результаты работы "Укргазбанка", который снизил долю NPL до уровня 10%, что стало возможным благодаря успешному внедрению реформы корпоративного управления", – указало министерство.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, речь идет о выделении многосекторного займа на политику развития (DBL), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Совет директоров Всемирного банка в 2015 году одобрил выделение Украине второго многосекторного займа на политику развития (DPL-2) в объеме $500 млн.

DPL – это прямая бюджетная поддержка, оказываемая непосредственно правительству Украины для содействия реализации его программы реформ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154407
 
 
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