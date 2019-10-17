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 СЕТАМ выставил на продажу производителя колбас под маркой "Фарро" за 92 миллиона. ФОТО

OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ") продает арестованный целостный имущественный комплекс предприятия ЧАО "Кременчугмясо" за 92 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

На продажу выставлен целостный имущественный комплекс предприятия, состоящий из зданий, сооружений, земельных участков, оборудования, инвентаря, транспортных средств, прав на торговые марки.

ЧАО "Кременчугмясо" было основано в 1913 году. Беконная фабрика была основана двумя братьями-немцами австрийского происхождения Фридрихом и Робертом Зейпи.

Предприятие под ТМ "Фарро" выпускает более 170 наименований колбасных изделий и мясных деликатесов.

Более 60% - это ГОСТовская продукция, другое - авторские рецептуры технологов.

Дата окончания подачи заявок: 15 ноября 2019 года.

Стартовая цена: 92,15 млн грн.

СЕТАМ выставил на продажу производителя колбас под маркой Фарро за 92 миллиона 01

СЕТАМ выставил на продажу производителя колбас под маркой Фарро за 92 миллиона 02

СЕТАМ выставил на продажу производителя колбас под маркой Фарро за 92 миллиона 03

СЕТАМ выставил на продажу производителя колбас под маркой Фарро за 92 миллиона 04

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154402
 
 
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