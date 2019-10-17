 Нефьодов планирует объединить все таможни в единое юрлицо до сентября 2020 года

Об этом Нефьодов сообщил в интервью УНИАН, передает БизнесЦензор.

По словам Нефьодова, согласно ранее принятому решению правительства, количество таможен сокращено до 16 из 26, а для перехода на единую юрлицо необходимо внести ряд изменений на законодательном уровне.

"В следующем году вообще будем переходить на единое юридическое лицо. Наша цель – завершить этот процесс до сентября следующего года. Но для этого надо принять еще целый ряд изменений в законодательство", – сказал Нефьодов.

Он подчеркнул, что после объединения в единое юридическое лицо появится возможность перераспределения примерно 600-800 должностей в пользу оперативных сотрудников.

"То есть, сокращая количество административного персонала, мы увеличим количество людей, которые реально стоят на границе и оформляют грузы", – отметил глава Таможенной службы.

Как сообщалось, Кабинет министров 16 октября одобрил проект закона об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики, который вводит формат деятельности Таможенной и Налоговой служб в формате единого юридического лица, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица, а как обособленные подразделения.

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы. По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова - руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются. В начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен в 16 из 26.