 Зеленский утвердил повышение штрафов для чиновников за нарушения при выдаче разрешений

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Закон создает для субъектов хозяйствования новые правовые механизмы воздействия на должностных лиц разрешительных органов в случае нарушения ими требований законодательства по вопросам выдачи документов. В связи с этим ожидается повышение уровня дисциплинированности должностных лиц разрешительных органов при осуществлении ими своих полномочий, учитывая риск быть привлеченным к административной ответственности", – сказано в сообщении.

Ожидается, что реализация положений этого закона будет способствовать уменьшению количества случаев незаконных или необоснованных отказов в выдаче (переоформлении, аннулировании) документов разрешительного характера.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроекта №0889 во втором чтении 3 октября.

Законом изложена статья №166-10 "Нарушение требований законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" Кодекса Украины об административных правонарушениях в новой редакции.

В частности, уточнены и расширены виды возможных правонарушений со стороны разрешительных органов, а также увеличен размер штрафов за такие нарушения до 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение – до 100-150 минимумов. В действующей редакции статьи штрафы установлены в размере от 30 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (за повторное нарушение).