[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.65 27.1
 Власть, Регуляторная политика
  146  0
Все про:закон (474) Зеленский (391) штраф (403)

 Зеленский утвердил повышение штрафов для чиновников за нарушения при выдаче разрешений

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Закон создает для субъектов хозяйствования новые правовые механизмы воздействия на должностных лиц разрешительных органов в случае нарушения ими требований законодательства по вопросам выдачи документов. В связи с этим ожидается повышение уровня дисциплинированности должностных лиц разрешительных органов при осуществлении ими своих полномочий, учитывая риск быть привлеченным к административной ответственности", – сказано в сообщении.

Ожидается, что реализация положений этого закона будет способствовать уменьшению количества случаев незаконных или необоснованных отказов в выдаче (переоформлении, аннулировании) документов разрешительного характера.

Читайте также: Зеленский подписал закон о сокращении финансирования партий и перезапуске НАПК

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроекта №0889 во втором чтении 3 октября.

Законом изложена статья №166-10 "Нарушение требований законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" Кодекса Украины об административных правонарушениях в новой редакции.

В частности, уточнены и расширены виды возможных правонарушений со стороны разрешительных органов, а также увеличен размер штрафов за такие нарушения до 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение – до 100-150 минимумов. В действующей редакции статьи штрафы установлены в размере от 30 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (за повторное нарушение).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154395
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс закон закупки Зеленский Кабмин Россия США
 
 
 
 
 
 вверх