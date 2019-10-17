 Рада одобрила расширение полномочий директора Госбюро расследований

За такое решение на заседании парламента 17 октября проголосовали 263 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, президент Украины будет назначать директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра.

В ныне действующем законе президент назначает директора ГБР по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии. Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабинета министров Украины.

Законопроект предлагает усилить полномочия директора ГБР.

В частности, автор законопроекта предлагает, чтобы директор ГБР сам назначал и увольнял своих первого заместителя и заместителей, определял их обязанности, решал вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждал организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.

Директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет первый замдиректора бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей.

Директоры территориальных управлений (а не органов, как сейчас) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирается директором бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.

В ст. 1 закона предложено прописать, что ГБР является "государственным правоохранительным органом", на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции. В настоящее время предусмотрено, что ГБР является "центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность".

Также исключается п. 4 ст. 4, в котором сейчас прописано, что независимость ГБР от незаконного вмешательства в его деятельность гарантируется, в частности, "коллегиальным принятием наиболее важных решений руководством Государственного бюро расследований".

Положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования будет утверждать президент Украины, а не Кабинет министров.