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 Расходы на здравоохранение в проекте бюджета увеличены на 9,8 миллиарда, – Минздрав

Сумма общих расходов на здравоохранение в проекте бюджета на 2020 год увеличилась на 9,8 млрд грн по сравнению с 2019 годом и составляет 108 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, с апреля 2020 года медреформа начнется на вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном) уровне медицинской помощи. 

Так, с апреля 2020 года медицинские учреждения этих уровней будут финансироваться по договорам, заключенным с Национальной службой здоровья Украины.

Сумма финансирования будет зависеть от объема оказанной учреждениями медицинской помощи.

На реализацию программы медицинских гарантий учтены расходы в объеме 72,1 млрд грн:

  • первичной медицинской помощи с учетом увеличения количества населения, которое заключило декларацию с врачом;
  • реимбурсации стоимости лекарственных средств с учетом увеличения количества пациентов, которые получат лекарства за средства государственного бюджета или с незначительной доплатой;
  • экстренной медицинской помощи по новой организационной модели, способной обеспечить своевременное, качественное и эффективное реагирование на случаи неотложных состояний;
  • вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) амбулаторной и стационарной медицинской помощи с учетом приоритетных услуг и состояний;
  • медицинской помощи и медицинской реабилитации.

Другие программы в сфере здравоохранения будут финансироваться в 2020 году по следующим статьям:

  • медицинская субвенция заложена в размере 14,6 млрд грн (на финансирование учреждений вторичного и третичного уровня в первом квартале 2019 года);
  • для централизованного обеспечения больных дорогостоящими лекарственными средствами и медицинскими изделиями из лечения ВИЧ/Спида, туберкулеза, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, редких орфанных заболеваний, обеспечение мер иммунопрофилактики населения - 6,6 млрд грн;
  • на лечение граждан за рубежом - 0,7 млрд грн;
  • на поддержку коммунальных учреждений в системе здравоохранения, не оказывающих медицинских услуг по программе медицинских гарантий, - 1,5 млрд грн.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154391
 
 
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