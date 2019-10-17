 Расходы на здравоохранение в проекте бюджета увеличены на 9,8 миллиарда, – Минздрав

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, с апреля 2020 года медреформа начнется на вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном) уровне медицинской помощи.

Так, с апреля 2020 года медицинские учреждения этих уровней будут финансироваться по договорам, заключенным с Национальной службой здоровья Украины.

Сумма финансирования будет зависеть от объема оказанной учреждениями медицинской помощи.

На реализацию программы медицинских гарантий учтены расходы в объеме 72,1 млрд грн:

первичной медицинской помощи с учетом увеличения количества населения, которое заключило декларацию с врачом;

реимбурсации стоимости лекарственных средств с учетом увеличения количества пациентов, которые получат лекарства за средства государственного бюджета или с незначительной доплатой;

экстренной медицинской помощи по новой организационной модели, способной обеспечить своевременное, качественное и эффективное реагирование на случаи неотложных состояний;

вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) амбулаторной и стационарной медицинской помощи с учетом приоритетных услуг и состояний;

медицинской помощи и медицинской реабилитации.

Другие программы в сфере здравоохранения будут финансироваться в 2020 году по следующим статьям: