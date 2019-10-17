 Расходы на здравоохранение в проекте бюджета увеличены на 9,8 миллиарда, – Минздрав

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, с апреля 2020 года медреформа начнется на вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном) уровне медицинской помощи.
Так, с апреля 2020 года медицинские учреждения этих уровней будут финансироваться по договорам, заключенным с Национальной службой здоровья Украины.
Сумма финансирования будет зависеть от объема оказанной учреждениями медицинской помощи.
На реализацию программы медицинских гарантий учтены расходы в объеме 72,1 млрд грн:
- первичной медицинской помощи с учетом увеличения количества населения, которое заключило декларацию с врачом;
- реимбурсации стоимости лекарственных средств с учетом увеличения количества пациентов, которые получат лекарства за средства государственного бюджета или с незначительной доплатой;
- экстренной медицинской помощи по новой организационной модели, способной обеспечить своевременное, качественное и эффективное реагирование на случаи неотложных состояний;
- вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) амбулаторной и стационарной медицинской помощи с учетом приоритетных услуг и состояний;
- медицинской помощи и медицинской реабилитации.
Другие программы в сфере здравоохранения будут финансироваться в 2020 году по следующим статьям:
- медицинская субвенция заложена в размере 14,6 млрд грн (на финансирование учреждений вторичного и третичного уровня в первом квартале 2019 года);
- для централизованного обеспечения больных дорогостоящими лекарственными средствами и медицинскими изделиями из лечения ВИЧ/Спида, туберкулеза, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, редких орфанных заболеваний, обеспечение мер иммунопрофилактики населения - 6,6 млрд грн;
- на лечение граждан за рубежом - 0,7 млрд грн;
- на поддержку коммунальных учреждений в системе здравоохранения, не оказывающих медицинских услуг по программе медицинских гарантий, - 1,5 млрд грн.