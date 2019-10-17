[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.65 27.1
 Финансы
  1496  0
Материалы по теме:
Все про:прожиточный минимум (23) ФПУ (1) минимальная зарплата (87)

 Федерация профсоюзов требует повысить минимальную зарплату до 7300 гривен

Федерация профсоюзов Украины настаивает на учете при доработке проекта государственного бюджета на 2020 год профсоюзных предложений, среди которых установление прожиточного минимума не менее 5,6 тыс. грн и минимальной заработной плата не менее 7,3 тыс. грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление ФПУ, передает БизнесЦензор.

"К сожалению, как и в прошлые годы, профсоюзы как сторона социального диалога были отстранены от участия в формировании государственного бюджета, право на которое имеют в соответствии с законодательством и договоренностей по Генеральному соглашению, а вовремя направленные предложения объединений профсоюзов остались неучтенными правительством", - говорится в заявлении ФПУ.

В связи с чем Федерация профсоюзов Украины настаивает на учете при доработке проекта госбюджета на 2020 год профсоюзных предложений, прежде всего об установлении с 1 января 2020 года размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, рассчитанного в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Украины, на уровне не меньше 5 640 грн.

Также среди предложений установление минимальной зарплаты в размере не менее 7 276 грн, а также должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда на уровне фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кроме того, ФПУ призывает власть не допустить дальнейшего углубления бедности в Украине через закрепление в госбюджете Украины на 2020 год заниженных социальных стандартов и гарантий, а также ограничения расходов отраслям, которые определены приоритетными, и которые важны для экономики Украины (образование, здравоохранение, угольная промышленность).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154390
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс закон закупки Зеленский Кабмин Россия США
 
 
 
 
 
 вверх