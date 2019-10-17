 Зеленский подписал закон о сокращении финансирования партий и перезапуске НАПК

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

В частности, форма правления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции меняется с коллегиальной на единоличную.

Кабмину поручено в двухмесячный срок со дня вступления в силу закона обеспечить проведение конкурса на занятие должности главы НАПК при участии представителей международных организаций.

Кроме того, законом установлено, что Национальное агентство имеет право получать информацию из открытых баз данных, реестров иностранных государств, в частности после внесения платы за получение соответствующей информации, если такая плата требуется для доступа к информации.

Кроме того, законом сокращено ежегодное государственное финансирование партий с 0,02 до 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов.

При этом право на госфинансирование получат партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе. Сейчас финансирование получают партии, преодолевшие порог в 2%.

Большое количество изменений также вносится в закон о предотвращении коррупции. Его действие распространено на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и увольняет глава государства, а также на должности патронатной службы согласно закону о государственной службе и на помощников судей.

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Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Со вступлением в силу данного закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при агентстве.

В течение двух месяцев Кабинет министров должен будет обеспечить проведение конкурса по отбору главы НАПК. При этом в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона Кабмин назначает временно исполняющего обязанности главы НАПК.

Как сообщалось, основываясь на действующих нормах законодательства, в проекте закона о госбюджете на 2020 год на государственное финансирование политических партий предусмотрено выделить 1,03 млрд грн. Из них 467,33 млн грн предлагается выделить на возмещение расходов партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах депутатов Рады, 567,06 млн грн - на финансирование уставной деятельности партий.