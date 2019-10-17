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 Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 17 октября снизилась еще на 6 копеек за литр – до 11,75 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, снизила цены в среднем на 6-8 копеек – до 11,28-11,33 грн/л.

Сеть Glusco опустила цены на 30 коп. – до 11,25 грн/л.

На SOCAR автогаз подешевел на 26 коп./л – до 12,36 грн/л.

В сетях AMIC, "БРСМ-Нафта", UPG и Marshal цена автогаза снизилась на 10-20 коп./л.

Как сообщалось, цены на автогаз в розничных сетях перешли к снижению накануне, 16 октября. Средняя по стране цена автогаза в сетях АЗС с 15 на 16 октября уменьшилась на 4 копейки за литр – до 11,81 грн/л.

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Оптовые цены автогаза на ГНС с начала октября снизились на 7% – до 17 780 грн/т. По итогу сентября оптовые цены опустились на 10%.

Средние розничные цены без учета скидок и программ лояльности в течение сентября и первой половины октября колебались в пределах 11,80-12 грн/л.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154382
 
 
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