 Рада утвердила создание единой электронной системы в сфере строительства

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1081 во втором чтении и в целом проголосовали 319 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью улучшения качества предоставлении административных услуг в сфере строительства, снижения коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечения публичности предоставления таких услуг.

В частности, законом предусмотрено создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра.

Согласно закону, держателем электронной системы будет Министерство развития общин и территорий Украины, а техническим администратором системы – определенное Кабмином госпредприятие в подчинении Минцифры.

При этом предусмотрено представление документов в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства.

Кроме того, сокращается перечень документов, представляемых для получения административных услуг в сфере строительства, вводится электронное взаимодействие между государственными электронными информационными ресурсами, субъектами предоставления административных услуг в сфере строительства для получения административных услуг по принципу "единого окна" и получение результатов предоставления административных услуг в электронной форме, а бумажного экземпляра – только по желанию.

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Также оплата административных услуг в сфере строительства, штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с законом, будет осуществляется с помощью электронной системы.

Кроме того, введен идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменными в течение жизненного цикла объекта и единый порядок присвоения и изменения адресов.

Законом предусмотрено, что информация, содержащаяся в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (кроме персональных данных) будет открытой и к ней можно будет получить доступ через портал электронной системы.

Кабинету министров законом поручено в течение двух месяцев со дня вступления закона в силу утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.