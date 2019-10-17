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 Зеленский подписал закон о компенсациях для иностранных кинокомпаний

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Закон имеет целью способствовать привлечению инвестиций и развития инфраструктуры кинопроизводства в Украине", – отмечается в сообщении .

Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины.

Кроме того, предусмотрена возможность для иностранного субъекта кинематографии дополнительно получить еще 5% от общего объема расходов в случаях, если фильм основан на украинском литературном произведении, содержит сцены в которых герои (персонажи ) фильма читают книгу (книги) украинского автора и тому подобное.

При этом законопроектом определяется, что претендовать на возврат части расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, могут только иностранные субъекты кинематографии при условии отсутствия среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины.

"Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничества и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами", – указывают в пресс-службе президента.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154375
 
 
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