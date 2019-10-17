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 Власть, Регуляторная политика, Коррупция
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 Рада приняла закон об уничтожении посылок с контрафактными товарами

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1230 во втором чтении и в целом проголосовал 271 народный депутат.

Согласно пояснительно записке к документу, необходимость его принятия обоснована необходимостью приведения положений Таможенного кодекса Украины в соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 608/2013 о таможенном контроле за соблюдением прав интеллектуальной собственности.

В частности, законом расширен перечень объектов права интеллектуальной собственности, содействие защите которых осуществляется при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Документом также установлены определения терминов: "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

При этом предусмотрено расширение случаев применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.

Так, согласно тексту закона, в случае приостановки таможенного оформления товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности такие товары могут быть уничтожены под таможенным контролем без необходимости установления факта нарушения прав интеллектуальной собственности.

В случае фактического уничтожения товаров, таможенное оформление которых приостановлено по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, владелец таких товаров освобождается от административной ответственности, предусмотренной статьей 476 Таможенного кодекса (предусматривает наказание в виде штрафа и конфискации товара).

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Кроме того, законопроектом предложено установить особенности приостановлении таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Под небольшой партией понимаются товары в одном отправлении в количестве не более трех единиц или общим весом брутто не более 2 килограммов. По подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, такие товары также могут быть уничтожены, решением о чем принимает руководитель органа доходов и сборов или уполномоченное им лицо.

Согласно закону, норма об уничтожении не будет распространятся в отношении товаров, которые ввозят или вывозят граждане лично.

 целом порядок действий таможенных органов, связанных с выполнением этого закона, будет определять Минфин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154372
 
 
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Ну что за идиотизм, неужели нельзя пользу извлечь из конфиската.
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Конечно можно и будут извлекать. Такой большой а в сказки веришь.
При таком уровне корруции уничтожать будут только для тв съемок.
Зато экономично и экологично и кто то рвзбогатеет.
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капец аливскому абибасу...... 100 еврами не нажрались, теперь еще и надписи похерили....
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Тренд от Зеленского простой. Бедные становятся нищими, обеспеченные богатыми.
Закупаться с али напрямую это не покупать у отечественных барыг которые закупаются там же и растамаживаются через корупцмонеров.
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как бы да...да только этот тренд был принят при барыге..а так все верно....
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Какой "специалист" будет определять является ли посылка с контрафактом???
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"Зеленый" специалист уже все определил, радуйтесь Рада приняла закон об уничтожении посылок с контрафактными товарами - Цензор.НЕТ 5124
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Там "специалистом" и быть не надо, положения этого закона можно трактовать, как заблагорассудится.
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