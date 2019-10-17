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 Власть, Коррупция
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Все про:НАБУ (720) Гладковский (104)

 НАБУ задержало Гладковского при попытке выехать из Украины (обновлено)

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский задержан в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины при попытке покинуть территорию Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ", – сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины)", – сообщило позднее НАБУ в Facebook.

"Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали – позже", – уточнили в Бюро.

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

"Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, и скоро вы это услышите. Увидите результат, насколько я знаю, и насколько та информация, что есть у меня, реальна", – сказал он во время пресс-марафона в Киеве  10 октября.

Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря СНБО до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

Как сообщалось, еще до победы Зеленского на выбора президента Украины команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки в 2015-2017 годах поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-три раза ценам.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером на тот момент президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

В ответ Гладковский попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Однако 4 марта был уволен указом президента с занимаемой должности.

Сам Игорь Гладковский назвал данные расследования фейком и заявил, что подаст в суд на его авторов.

В свою очередь в госконцерне "Укроборонпром" заявили, что обнародованные журналистами факты коррупции при закупках комплектующих оборонными предприятиями являются манипулятивными, а авторы расследования использовали информацию, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, уже открытых в 2015-16 годах.

О расследованиях закупок запчастей неизвестного происхождения государственными бронетанковыми заводами, в котором фигурировали Виталий Жуков и Андрей Рогоза стало известно еще в 2017 году.

В августе 2018 года "Укроборонпром" также уволил фигурирующего в расследовании журналистов директора госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ) Романа Тымкива, которого НАБУ подозревало в покупке б/у двигателей для бронетехники под видом новых.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154370
 
 
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А що йому підозру оголошували чи суд накладав обмеження на пересування?
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Так у тексті все є:
НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением

Тобто по підозрі
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Поряснюю для ЗЕленодумів - "попытка", це якби підозру йому раніше оголосили. А так він виїзжав як звичайний громадянин.
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Зеля ты что творишь, это же патриот, партнер святого Петра.
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чувак на море собрався, а ви його під білі ручки....Не по християнські якось
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Кольцо вокруг лолиты сужается. Теперь начнет больше денег на "майдан" выделять
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Если его задержали перед вылетом, то значит что кто-то ему "слил" информацию о будущем задержании. Или задержали превентивно. На всякий случай.
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Скоріш за все останнє, так. Ордер виписали і під білі рученьки
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Югик молодец, сделал ноги и теперь машет ручкой с Лондона.
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