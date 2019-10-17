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 Рада приняла закон о взыскании незаконных субсидий

Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1231 во втором чтении и в целом проголосовали 249 народных депутатов.

Целью закона в пояснительной записке указано повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Законом определено, что "верификация – комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных".

Действие закона распространяется на пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Законопроектом возложена ответственность за организацию верификации совыплат на Министерство финансов. При этом предусматривается, что верификация выплат будет осуществляться в специальной информационно-аналитической платформе.

В случае выявления при осуществлении верификации расхождений данных получателя выплат в различных источниках информации орган, осуществляющий верификацию, будет информировать субъектов предоставления информации о выявленных фактах таких разногласий.

"В случае выявления недостоверной информации, на основании которой была назначена, начислена и/или осуществлена государственная выплата, органы, осуществляющие государственные выплаты, будут направлять таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты", – отмечается в пояснительной записке к документу.

При этом орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, будет иметь доступ к персональным данным, информации из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информации с ограниченным доступом, к данным о банковских счетах получателей помощи и р движении средств по ним, а также будет вправе осуществлять меры по возврату или взысканию сумм неправомерно полученных государственных выплат.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154365
 
 
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Перед тем как просить субсидию надо 300 раз хорошенько подумать(ну если вы не депутат). Рада приняла закон о взыскании незаконных субсидий - Цензор.НЕТ 4071
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... или не жена президента или не член семьи премьера
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