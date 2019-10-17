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Все про:аудит (219) ВР (898) дороги (896) ДТП (26)

 Рада ввела обязательный аудит безопасности автотрасс

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1061 о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает оценку влияния проектных решений на безопасность дорог на всех стадиях проектирования, строительства (нового строительства, реконструкции, ремонта) дорог, а также их ввода в эксплуатацию.

Документ, в частности, предусматривает обязательный аудит безопасности международных и национальных дорог.

Как отмечается в законопроекте, согласно международному опыту, стоимость проведения аудита безопасности автомобильных дорог составляет примерно 5-10% от затрат на проектирование, или менее 5% от затрат на строительство. Поскольку затраты на проектирование составляют примерно 5-6% от общей стоимости проекта, то последующие выгоды от безопасного движения (уменьшение количества ДТП с тяжелыми последствиями) значительно превышают затраты на эти мероприятия.

"Своевременный аудит безопасности дорог позволяет устранить пробелы на стадии проектирования, не тратя средства на строительство, что впоследствии минимизирует время и средства, которые могут быть израсходованы на перепроектирование на более поздних стадиях", - указано в пояснительной записке.

Ожидается, что проект акта будет способствовать созданию условий для строительства безопасной дорожной инфраструктуры, в частности путем привлечения европейских фондов и инвестиций, помогая создавать новые рабочие места.

Кроме того, по мнению депутатов, реализация проекта приведет к снижению социальных расходов от последствий дорожно-транспортных происшествий.

Как отмечается, проект разработан с целью имплементации положений директивы Европейского парламента и совета от 19 ноября 2008 года "Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154342
 
 
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Адин вопрос, друзья мои!
КТО будет получать БАБЛО?
Сертифицированные?
А КТО будет получать БАБЛО за сертификацию?
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Ну это конечно интересный вопрос во что это выльется. Но то что делать это необходимо, то это однозначно. Полицаям плевать на безопасность движения, хоть это и их ответственность, всё равно будут виноватить водителей, несмотря на бестолковую организацию движения ими. И если экспертиза будет реально делать заявленное, то это во многом обезопасит ситуацию на дорогах.
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