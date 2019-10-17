 Хозсуд приостановил дело по иску Коломойского о возврате "Приватбанка"

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает БизнесЦензор.

В связи с остановкой производства сегодняшнее заседание по делу не произойдет, сообщает суд.

Как сообщил и. о. председателя Хозяйственного суда Киева Петр Паламар, судья Людмила Шкурдова 16 октября вечером или 17 октября утром решила приостановить рассмотрение иска экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения другого подобного дела на территории Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Вы сможете ознакомиться (с принятым определением судьи) в реестре судебных решений. Думаю, участники дела, если захотят, то предоставят вам такую информацию, обращайтесь к ним", – сказал Паламар журналистам под зданием суда, после того как тот спустя два часа после сообщения о минировании возобновил работу.

Представитель суда затруднился пояснить, почему участники дела, судебные дебаты по которому были назначены на 10:30 четверга, не были проинформированы о таком решении судьи.

Паламар также уточнил, что вопрос возобновления дела решает "председательствующий этого дела".

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Украины Виктор Григорчук сообщил, что судья Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

"После того, как будет рассмотрен спор в суде административной юрисдикции, исходя из содержания этого определения, которое мы получили сегодня, будет продолжено слушание по этому иску", – сказал он журналистам в Киеве в четверг.

Представитель Нацбанка напомнил, что Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение. Оно будет слушаться в 6-м Апелляционном административном суде.

В то же время Григорчук отметил, что производство по этому делу в апелляционном суде пока не открыто, поэтому дата принятия решения по нему неизвестна.

Сегодня перед началом заседания Хозсуда Киева по делу возврата акций "Приватбанка" вего работа была приостановлена в связи с анонимным сообщением о минировании. Позже суд возобновил работу.

Как сообщалось, после предыдущего заседания суда 8 октября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев с высокой вероятностью прогнозировал, что суд может принять окончательное решение 17 октября. В госорганах уже к 8 октября были заготовлены сообщения на случай возможного проигрыша.

В то же время 14 октября в другом споре между "Приватбанком" и экс-владельцами в апелляционном суде Лондона победу одержал национализированный банк.

"Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около $3 млрд. Судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути", – прокомментировал решение Лондонского суда Минфин.