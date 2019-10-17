 Рада приняла закон о защите обличителей коррупции

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Законопроект определяет правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты; приводит в норму порядок раскрытия обличителем коррупции информации; освобождает от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении. Законопроект также предусматривает обеспечение государственной защиты обличителям коррупции, в частности защиту их трудовых прав.

Предлагается значительно расширить гарантии защиты обличителей коррупции, в том числе защиту прав и интересов бесплатной вторичной помощью, обеспечения правоохранительными органами безопасности таким лицам и представление интересов обличителей НАБУ и адвокатом.

Законопроект предлагает обеспечить анонимность обличителя, усиливает ответственность за нарушение прав обличителя коррупции, гарантирует сохранение ему рабочего места, компенсацию за вынужденный прогул и будущее трудоустройство.

По словам заместителя главы антикоррупционного комитета ВР Галины Янченко, которая представляла правки ко второму чтению законопроекта, ответственным по работе с обличителями коррупции является Национальное агентство по предотвращению коррупции

Законопроект предусматривает также вознаграждение обличителю коррупции. Вознаграждение выплачивается обличителю коррупции, если он сообщил, активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом на момент совершения преступления.

Законопроект предусматривает, что обличитель получает вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат. При этом оговаривается, что размер вознаграждения определяет суд.

Как уточнила Янченко, речь идет о преступлениях от 10 млн грн.