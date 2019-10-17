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 Regal Новинского начала бурение скважины в Полтавской области

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине приступила к бурению скважины № 54 на Свиридовском месторождении (Полтавская обл.).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи в четверг, запланированная глубина скважины составляет 5,320 тыс. м, буровые работы планируется завершить до конца июня 2020 года, начать добычу при условии успешных испытаний – в июле-сентябре.

Как сообщалось, по итогам 2018 года Regal увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до $54,3 млн. Показатель чистой прибыли включал, в том числе, восстановление стоимости активов (в сумме $36,1 млн за счет переоценки оставшихся резервов и запасов на MEX-GOL и SV), обесцененных в предыдущие периоды.

Мажоритарным акционером Regal, которому принадлежит 82,65%, является Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-Холдинг" Новинского. Еще 6,95% акций принадлежит Pope Asset Management.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154331
 
 
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