 Объемы продаж мотоциклов в Украине достигли рекордного уровня

Об этом со ссылкой на AUTO-Consulting сообщает БизнесЦензор.

Всего за 9 месяцев было реализовано 27,4 тыс. единиц новых мотоциклов, что на 48,5% больше, чем годом ранее. Более того, уже за 9 месяцев дилеры реализовали новых мотоциклов больше, чем за весь 2018 год.

Стремительный рост продаж новых мотоциклов происходил на фоне слабого спроса на подержанную технику. Во-первых, объем реализации б-у мотоциклов составил 1\10 от показателей нового моторынка, а рост продаж был незначительным, всего +6%.

На украинском рынке в 2019 году доминировали китайские производители. В Топ-10 брендов лишь один был не из Китая – это индийский Bajaj. По данным AUTO-Consulting, лидерство по итогам 9 месяцев 2019 года сохранил Musstang, который выбрал каждый пятый покупатель в Украине. На втором месте была мототехника Spark с долей 12%. А вот на третье место в сезоне 2019 вышел Lifan, которому удалось занять 10% украинского моторынка.

Из дорогих брендов наилучшие результаты продемонстрировала Honda, которой удалось занять 1% украинского рынка. С близкими показателями финишировали дилеры BMW и Yamaha.

Наибольший рост пришелся на технику Enduro (+59%). Активно росли квадроциклы и трициклы. Популярность круизеров и туристических мотоциклов немного снизилась, -8% и -2% соответственно. Продажи 50-кубовых скутеров практически сошла на нет.