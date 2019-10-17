 lifecell планирует выйти на прибыльность в 2021 году

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Наша настоящая задача, которую мы выполним в следующем году — это обеспечить чистую прибыль деятельности компании. И в следующем году мы уже увидим первые прибыльные месяцы, а в 2021 году компания полностью выйдет на чистую прибыль", - сказал он.

Он отметил, что lifecell уже финансово прибыльная компания, "просто в данное время те большие обязательства, которые были перед банковскими кредитами, которые были получены для развития и запуска сети, съедали большую часть денег".

Как говорит Исмет около 90% банковских займов, которые компания брала, - в гривне. Займы произведены в местных банках.

Издание отмечает, что чистый убыток компании по итогу второго квартала составил 293 млн грн, а EBIDTA margin - 53,9%.