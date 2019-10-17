 Аграрный комитет Рады поддержал выделение 8,4 миллиардов господдержки для АПК

Об этом со ссылкой на пресс-службу парламента сообщает БизнесЦензор.

"Комитет рассчитывает, что общая сумма государственной поддержки аграрной отрасли составит 8,4 миллиарда гривен, в том числе, 4,4 миллиарда гривен, которые планируется направить на удешевление кредитов, связанных с выкупом земель", - говорится в сообщении.

Комитет рассчитывает направить 4,4 млрд грн из общей суммы господдержки аграрной отрасли на программу удешевления кредитов, связанных с выкупом земель, а остальные 4 млрд грн распределить на разные отраслевые программы.

В частности, 2,5 млрд грн предлагается направить на поддержку отрасли животноводства, переработки сельхозпродукции, аквакультуры, рыболовства, 600 млн грн - на закупку сельхозтехники и комплектующих, 400 млн грн - на поддержку хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников, 150 млн грн - на финподдержку мероприятий в АПК, 150 млн грн на поддержку фермерских хозяйств, 100 млн грн - на предоставление кредитов фермерским хозяйствам, 100 млн грн - на частичную компенсацию фермерам стоимости электроэнергии, используемой для полива орошаемых земель.

"Окончательное рассмотрение предложений в государственный бюджет на 2020 год, касающихся аграрного сектора, планируется на следующем заседании комитета после согласования всех позиций с Министерством финансов и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства", - отмечается в сообщении.