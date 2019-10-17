 Венесуэла хочет отдать РФ контроль над государственной нефтекомпанией в счет долгов

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Передать "Роснефти" контроль над PDVSA предложили венесуэльские власти, уточняет издание. С помощью сделки они хотят добиться списания долга перед Россией.

Как утверждает El Nacional, в Москве предложение восприняли, скорее, положительно. Венесуэлу уже посетили российские специалисты, которые оценили ситуацию в PDVSA и жизнеспособность предложенного соглашения. Они пришли к выводу, что компании необходимо существенно сократить штат, чтобы стать конкурентоспособной. В PDVSA формально числится около 70 000 сотрудников, хотя реально их количество достигает 140 000, рассказал источник El Nacional.

Сейчас стороны ищут законные способы передачи "Роснефти" контроля над венесуэльской госкомпанией, которые позволили бы избежать приватизации. В соответствии с местным законодательством такой шаг должен будет получить одобрение национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, которая под контролем оппозиции, отмечает газета.

Делегация топ-менеджеров "Роснефти" летала в Венесуэлу на прошлой неделе, подтвердил "Ведомостям" их знакомый. Но что конкретно топ-менеджеры обсуждали и с кем, он не уточнил. Представитель "Роснефти" заявил "Ведомостям", что компания не комментирует слухи.

Долги Венесуэлы, включая обязательства PDVSA, оцениваются в $100–150 млрд, из которых около $60 млрд приходятся на облигации правительства, около $20 млрд – обязательства перед Китаем, $3,15 млрд – перед правительством России и $3,1 млрд – перед "Роснефтью". $5 млрд Венесуэла задолжала международным кредитным организациям, таким как Межамериканский банк развития. Также страна должна разным поставщикам.