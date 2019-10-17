[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.64 27.1
 Аграрный рынок
  135  0
Все про:аграрии (688) беспилотник (159) фермер (95) дроны (3)

 Рынок дронов в Украине оценили в $1 миллион ежемесячно

По оценкам отечественных экспертов, рынок беспилотных летательных аппаратов в Украине составляет около $ 1 млн в месяц, из которых значительная часть приходится на агросектор.

Об этом со ссылкой на Agrotimes сообщает БизнесЦензор.

Эксперты утверждают, что производство дронов в Украине сейчас активно развивается и наращивает объемы.

В целом, по оценкам Pricewaterhouse Coopers, в 2016 году стоимость услуг, которые реализовались беспилотными летательными аппаратами составила более $127 млрд, при этом в сельском хозяйстве - $32,5 млрд.

В отчете научно-исследовательской программы SESAR, инициированной Евросоюзом, прогнозируется, что в 2035 году 90 тыс. дронов будут доступны для выполнения поставленных перед ними задач.

Ожидается, что 28% общего объема беспилотных летательных аппаратов будут привлечено к реализации технологических операций химической защиты растений.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154295
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс закон закупки Зеленский Кабмин Латвия Россия США
 
 
 
 
 
 вверх