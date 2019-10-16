 "Укртрансгаз" увеличил мощности для импорта американского газа из Польши

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам главы НАК, после завершения тестирования этого нового участка доступная для импорта из Польши пропускная способность газопровода возрастет с 6,5 до 18 млн кубометров газа в сутки или почти 6,6 млрд куб. м в год, что соответствует примерно половине годовой потребности Украины в импорте газа.

"Теперь мы технически готовы принимать с польского направления газ в объемах, даже превышающих мощность LNG-терминала в Свиноуйсьце. Надеемся, что вскоре Польша также устранит "узкие места" со своей стороны границы (в частности, построит участок газопровода Творжень-Погорская Воля)", – сообщил Коболев.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что увеличение пропускной способности газовых сетей между Украиной и Польшей расширит возможности для европейских трейдеров использовать свободные мощности украинских ПХГ.

"Мы готовы предложить мощности для хранения до 10 млрд куб газа в год, а это – почти 10% объема всех подземных хранилищ Евросоюза", –добавил Коболев.

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Как уточнили в пресс-службе "Укртрансгаза", проведение тестового пуска на компрессорной станции "Комарно" в реверсном режиме планируется до конца октября. Это станет финальным этапом завершением работ на объекте.

Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей.

Напомним, КС "Комарно" задействована в транспортировке газа через границу Украины - Польша. Модернизация технологической трубопроводной обвязки компрессорной станции позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность модернизированной участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

Как сообщалось, в июне польская PGNiG подписала новое соглашение с американской компанией Venture Global, которое увеличивает обязательства PGNiG по отбору сжиженного природного газа (СПГ, LNG) до 3,5 млн тонн в год (4,73 млрд кубометров после регазификации) с ранее предусмотренных 2 млн тонн.

Таким образом, с учетом нового расширенного контракта с 2023 года PGNiG будет иметь 9 млн тонн СПГ (эквивалент 12 млрд куб. м природного газа). Эту сумму составляют контракты с Cheniere (1,45 млн тонн), Sempra (2 млн тонн), Venture Global (3,5 млн тонн), Qatargas (2 млн тонн).

В 2022 году у PGNiG заканчивается долгосрочный договор на поставку с "Газпром экспортом", продление которого под вопросом. В 2018 году Польша потребила 19,7 млрд куб. м газа и купила 9,86 млрд кубометров в России.