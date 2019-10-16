 Бизнес улучшил прогноз курса гривни, – опрос НБУ

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса руководителей компаний, который проводит Национальный банк Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, результаты опроса демонстрируют, что улучшение инфляционных ожиданий бизнеса наблюдается третий квартал подряд.

В частности, по итогам третьего квартала бизнес прогнозирует инфляцию через 12 месяцев на уровне 6,9% (во втором квартале – 7,7%, в первом – 9%). При этом существенно возросла доля респондентов, которые считают, что рост потребительских цен за год не превысит 7,5% (до 54,5% с 45,5% во втором квартале).

Как отмечают в НБУ, длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке обуславливает также дальнейшее улучшение девальвационных ожиданий бизнеса.

Так в течение следующих 12 месяцев опрошенные предприниматели ожидают курс гривни на уровне 27,96 грн/$, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 28,82 грн/$. При этом почти треть компаний – 32,3% – ожидают, что курс не превысит 27 грн/$.

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В целом, по данным опроса НБУ, индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев остается высоким, хотя и снизился до 115,3% с 117,8% в предыдущем квартале.

При этом позитивные ожидания бизнеса по росту объемов производства в Украине в следующие 12 месяцев продолжают улучшаться. Уже 39,5% компаний ожидают высоких темпов их роста (в предыдущем квартале – 38,2%) и лишь 9,1% предпринимателей ожидают снижение объемов производства.

При этом более трети компаний – 38,6% – ожидают улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, только 11,5% – ухудшения.

Каждая шестая компания (16,7%) прогнозирует, что количество работников на их предприятиях будет расти, а 14,5% компаний ожидают сокращения персонала.

"Подавляющее большинство компаний (64,1%) планирует повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. В то же время сохраняется тенденция к уменьшению количества таких компаний, несмотря на существенный рост реальных зарплат в Украине на протяжении последних нескольких лет", – отмечается в сообщении.

Самые высокие ожидания в этом отношении у предприятий перерабатывающей промышленности, а в региональном разрезе – у предприятий Житомирской и Волынской областей.

Основным фактором, которые по оценкам бизнеса ограничивает способность наращивать производство, остаются слишком высокие цены на сырье и материалы, а также энергоносители.

Опрос проводился с 5 августа по 3 сентября, в нем приняли участие 690 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).

Среди опрошенных предприятий 17,7% – компании перерабатывающей промышленности, 17% – сельского хозяйства, 14,9% – оптовой торговли, 13,3% – транспорта и связи, 7% – добывающей промышленности, 5,1% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 4,6% – розничной торговли, 2,6% – строительства, остальные 17,8% – предприятия других отраслей.