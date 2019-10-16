 Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №1076 на сайте Верховной Рады.

В частности, документ возвращен с подписью президента 16 октября.

Как сообщалось,, указанный закон был принят Верховной Радой 19 сентября. Он вносит изменения в практически в каждую статью действующей редакции закона "О публичных закупках".

Среди прочего, закон gредоставляет право заказчику проводить перед объявлением процедуры закупки предварительные рыночные консультации с целью анализа рынка, а также возможность заказчику заключать один договор о закупке с победителем закупки нескольких (всех) лотов в рамках единой процедуры.

Документом также предусмотрена трансформация переговорной процедуры закупки путем уточнения порядка проведения переговоров и пересмотра оснований ее применения.

Заказчику также предоставляется право отклонить тендерное предложение участника, который не выполнил свои обязательства перед ним по ранее заключенному договору о закупке.

Кроме того, законом вводятся новые подходы к обжалованию процедур закупок, которые призваны уменьшить возможности злоупотреблений недобросовестными жалобщиками механизмом обжалования для искусственного затягивания процедур закупок. Так, проектом закона предусматриваются новые правила подачи жалобы и возвращения ее оплаты участнику, а также устанавливается запрет отмены тендера или признания его несостоявшимся заказчиком при рассмотрении жалобы на данный тендер органом обжалования.

Вместе с тем закон меняет подходы к организации закупочной деятельности. Так, организацией и проведением процедур закупок/упрощенных закупок будут заниматься уполномоченные лица заказчика. Также заказчик может передать проведения своих процедур закупок (закупок по рамочным соглашениям) к централизованным организаций.

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Законом также предусмотрены возможности для противодействия "ценовому демпингу" в сфере публичных закупок.

Документом также изменен подход к определению критериев оценки при проведении тендера. Так, при закупке любых товаров, работ и услуг могут быть применены альтернативные критерии оценки: цена; цена/стоимость жизненного цикла вместе с другими критериями оценки; стоимость жизненного цикла.

Кроме того, закон расширяет перечень конкурентных процедур закупок. Так, кроме процедуры открытых торгов и конкурентной диалога, заказчик может применять процедуру торгов с ограниченным участием. Данная процедура применяется, если товары, работы или услуги вследствие их сложного или специализированного характера могут быть предложены ограниченным количеством участников, требующих обязательной предварительной проверки квалификации и их стоимость равна или превышает для товаров и услуг 133 тысяч евро, для работ - 5,15 млн евро.