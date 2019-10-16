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 Корпоративные отношения
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Все про:Италия (179) налоги (965) США (2410)

 Италия введет новый налог для Google и Facebook

Одобренный проект бюджета Италии на 2020 год предусматривает новый налог для цифровых компании, в том числе американских технологических гигантов, что может привести к жесткому ответу Вашингтона.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Со следующего года такие компании как Facebook, Google и Amazon должны будут платить 3-процентный сбор за интернет-транзакции.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что взыскания являются несправедливыми для американских фирм. 

Новый сбор позволит пополнить итальянский бюджет около 600 млн евро в год. Рим пытается найти альтернативные доходы, чтобы избежать запланированного увеличения налога с продаж.

Италия и другие члены Европейского союза давно жалуются на то, что веб-гиганты собирают огромную прибыль в европейских странах, но платят лишь несколько миллионов евро налогов ежегодно.

Но пока на уровне ЕС нет общей договоренности о том, как облагать налогом фирмы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154253
 
 
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