 Италия введет новый налог для Google и Facebook

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Со следующего года такие компании как Facebook, Google и Amazon должны будут платить 3-процентный сбор за интернет-транзакции.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что взыскания являются несправедливыми для американских фирм.

Новый сбор позволит пополнить итальянский бюджет около 600 млн евро в год. Рим пытается найти альтернативные доходы, чтобы избежать запланированного увеличения налога с продаж.

Италия и другие члены Европейского союза давно жалуются на то, что веб-гиганты собирают огромную прибыль в европейских странах, но платят лишь несколько миллионов евро налогов ежегодно.

Но пока на уровне ЕС нет общей договоренности о том, как облагать налогом фирмы.