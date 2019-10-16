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Все про:тендер (1254) Укроборонпром (437) Prozorro (877) закупки (1042)

 "Укроборонпром" решил перенести на Prozorro все закупки от 25 тысяч

Государственный концерн "Укроборонпром" утвердил новое положение о допороговых закупках, согласно которому закупки от 25 тыс. грн будут обязательно проводить через электронную систему торгов Prozorro.

Об этом сообщила директор департамента закупок концерна Надежда Бегун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Раньше о закупках до 1 млн грн концерн публиковал отчеты, а закупки на "допорогах" проводил на закрытой площадке. До конца текущего года планируем на Prozorro перевести все предприятия-участники "Укроборонпрома", – сообщила глава департамента госконцерна.

В "Укроборонпроме" отмечают, что специалисты департамента закупок концерна и закупщики его предприятий-участников с октября начали обучение для дальнейшего успешного проведения тендеров на Prozorro.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154244
 
 
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