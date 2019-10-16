 Зеленский уволил назначенного после выборов ветерана АТО с должности главы Госохраны

Как передает БизнесЦензор, соответствующие указы президента №755/2019 и №756/2019 от 16 октября обнародованы на сайте главы государства.

Еще одним своим указом №754/2019 президент присвоил полковнику Оцерклевичу перед увольнением военное звание генерал-майора.

Сергей Рудь ранее работал в Институте Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, возглавлял Центр первичной и профессиональной подготовки института УДО.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 29 мая уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны, назначив вместо него заместителя главы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Оцерклевича (позывной "Купол").

Тогда же Зеленский назначил заместителем начальника Управления государственной охраны - начальником Службы безопасности президента Максима Донца. Человек с такими же ФИО указан на сайте Верховной Рады как помощник главы партии "Укроп" депутата Тараса Батенко. Ранее он также был помощником депутата Игоря Палицы.

Как выяснил ранее Михаил Ткач, журналист программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), Донец ранее много лет работал личным охранником Игоря Коломойского.