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 Китайская Huawei отчиталась о росте выручки вопреки санкциям США

Китайский технологический гигант Huawei Technologies, внесенный США в черный список компаний, отчитался о росте выручки за первые три квартала 2019 года на 24,4% до 610,8 миллиарда юаней ($86 млрд).

Компания сообщила, что поставила за отчетный период более 185 млн смартфонов, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

При этом Huawei не опубликовала отдельных данных за третий квартал.

Как сообщалось, в августе Huawei сообщила, что ее бизнес подвергся меньшему влиянию торговых ограничений со стороны США, чем ожидалось, и компания "полностью готова" существовать и работать в условиях американских санкций.

При этом компания заявила, что ограничения на экспорт технологий США сократят годовую выручку в подразделении потребительских устройств Huawei Technologies Co., куда относится бизнес, связанный с продажей смартфонов, примерно на $10 млрд.

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Напомним, с мая 2019 года Huawei находится под санкциями: американским компаниям запрещено работать с корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от внешних угроз.

В июле министр торговли США Уилбур Росс говорил, что США намерены смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.

Huawei – крупнейший в мире производитель оборудования для телекоммуникационных сетей и второй по величине производитель смартфонов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154238
 
 
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