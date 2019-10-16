 Власти Германии решили стимулировать поездки на поездах вместо самолетов

Нововведения предусматривают, что поездки на поездах должны стать дешевле, а полеты на самолетах – дороже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, с 2020 года НДС на железнодорожные билеты снизится с 19% до 7%.

В то же время налог на воздушное сообщение расстоянием до 2500 километров с апреля вырастет на 74% – до 13,03 евро.

Такое нововведение призвано побудить путешественников на относительно короткие дистанции пересаживаться с самолетов на поезда.

При этом на авиарейсах протяженностью до 6000 километров НДС увеличится на 41% – до 33,01 евро, а на более дальних полетах – до 59,43 евро (41%).

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Ожидается, что эти меры принесут в бюджет страны дополнительные 740 млн евро, существенно перекрыв недополученные 500 млн от запланированного удешевления поездок на поездах.

Также с 2021 года немецкие власти намерены установить налог в размере 10 евро на тонну выбросов углекислого газа в транспортной отрасли, отоплении домов и других отраслях промышленности. К 2025 году сумма вырастет до 35 евро, а с 2026 года – 60 евро за тонну.

Напомним, 20 сентября правительство Германии представило пакет климатических мер, согласно которому ФРГ в 2030 году на 55% должна сократить выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом.