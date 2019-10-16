[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.65 27.03
 Финансы
  138  0
Все про:киберполиция (56) криптовалюта (332) электронные деньги (19)

 Глава киберполиции предложил узаконить оборот цифровых валют

Украине необходимо урегулировать непосредственно процесс оборота любых цифровых валют, в том числе и криптовалют.

Так считает начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Демедюк подчеркнул, что в первую очередь это необходимо для того, чтобы узаконить сам процесс использования таких валют на территории Украины.

"Я не знаю, необходимо ли говорить непосредственно о легализации криптовалюты, но сам процесс оборота любой валюты, в том числе, которая может появиться в будущем – должен быть урегулирован. И, я настаиваю на том, что Украина должна урегулировать процесс обмена валюты в киберпространстве, поскольку с каждым днем мы приближаемся к тому, чтобы полностью перейти на электронную валюту", - подчеркнул Демедюк.

Он также отметил, что заниматься разработкой правил функционирования криптовалют должен бизнес под руководством государственных органов, в том числе и Министерство цифровой трансформации и Министерство финансов Украины.

Как сообщалось, ранее Ассоциация "Блокчейн Украины" предложила сделать Украину конкурентной юрисдикцией для компаний, ведущих деятельность с криптовалютой и технологией блокчейн, и предложила ряд принципов для имплементации в законодательство, в том числе введение 5-процентного налога на сделки с криптовалютой.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154230
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Крым Латвия Нацполиция Россия США
 
 
 
 
 
 вверх