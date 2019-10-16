 Порт Одессы увеличил перевалку грузов на 18%

Об этом проинформировали в Администрации морского порта "Одесса", передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

При этом основной объем перевалки в порту составили сухие и тарно-штучные грузы - в общей сложности за девять месяцев объем перевалки таких грузов составил 16,89 млн тонн, что на 17,6% выше прошлогоднего показателя.

Объем перевалки наливных грузов в порту за девять месяцев составил 1,26 млн тонн - на 16,7% больше показателя 2018 года.

По основным позициям в номенклатуре обработанные в порту Одесса грузы распределились таким образом:

хлебные навалом - почти 6,3 млн тонн (+32,6%);

черные металлы - 3,424 млн тонн (+16,6%);

контейнеры в тоннаже - около 5,781 млн тонн (+7,2%);

контейнеры в 20-футовом исчислении - 470 тыс. 857 TEU (+10,8%).

В порту отметили, что из 17 стивидорных компаний абсолютным лидером по тоннажу является дочерняя структура немецкого логистического концерна HHLA "КТО", которая за девять месяцев перевалила почти 3,62 млн тонн.

В Администрации порта "Одесса" отметили, что рост основного производственного показателя деятельности порта обусловлен общей стабилизацией украинской экономики, введением в эксплуатацию новых мощностей (прежде всего по перевалке хлебных навалом), а также внедрением новых технологических схем диспетчеризации грузопотоков, прибывающих железнодорожным и автомобильным транспортом. В качестве основного фактора улучшения ситуации с наливными грузами специалисты называют начало перевалки сырой нефти из США.