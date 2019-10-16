 Фонд гарантирования ликвидировал крупнейший банк Курченко

Как сообщает пресс-служба Фонда, запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и гражданских формирований о прекращении банка как юридического лица внесена 15 октября, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Брокбизнесбанк" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил о завершении выплаты гарантированного возмещения вкладчикам "Брокбизнесбанка" 12 июня.

В марте Фонд гарантирования продал на аукционе пула активов "Брокбизнесбанка" балансовой стоимостью 23,6 млрд грн за 15,68 млн грн, или с дисконтом более 99,9%.

Ликвидация АО "Брокбизнесбанк" началась 11 июня 2014 года. По состоянию на конец февраля 2019 года вкладчиками банка получено более 2,6 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.

Общая сумма акцептованных требований кредиторов "Брокбизнесбанка" превышает 11,16 млрд грн из которых фондом удовлетворено 1,01 млрд грн. Поступления от продажи активов банка с начала ликвидации составляют 1,1 млрд грн. Преимущественно, это поступления от реализации основных средств и прав требований по кредитам.

Напомним, в январе Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Печерский райсуд Киева с иском к 35 лицам-членам руководящих органов (наблюдательного совета, правления, кредитного комитета) о возмещении вреда и солидарном взыскании в пользу "Брокбизнесбанка" 8,9 млрд грн.

Ранее следователи Генпрокуратуры установили, что Сергей Курченко приобрел 80% акций "Брокбизнесбанка" у братьев Буряков за счет кредитов, полученных в самом "Брокбизнесбанке".

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Фонд гарантирования также сообщал, что оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу "Брокбизнесбанка", составила менее 15% от суммы, указанной в бухгалтерской документации банка. При том, что "на бумаге" стоимость активов банка составила почти 15,33 млрд грн, независимые оценщики оценили их в 2,22 млрд грн.

В Фонде гарантирования рассказывали, что обеспечением под часть кредитного портфеля "Брокбизнесбанка" (на 8 млрд грн) были товары в обороте – газ и топливо в трубопроводах.

Кроме того, 95% кредитного портфеля банка не обслуживается или является проблемным; 78% корпоративного кредитного портфеля выданы юрлицам, связанным с бывшим владельцем банка; по многим сделкам отсутствуют оригиналы договоров; в целом, чуть менее 80% кредитного портфеля юрлиц является беззалоговым или с "мусорным" обеспечением.

По данным ГК "ВЕТЭК", она владела 40% акций "Брокбизнесбанка". По данным банка, на 1 января 2014 года Александр Буряк владел 9,3961% его акций, Сергей Буряк - 9,3962%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2014 года по размеру общих активов "Брокбизнесбанк" занимал 16 место (28,91 млрд грн) среди 180 украинских банков