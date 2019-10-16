 Кабмин утвердил страхование ответственности арбитражных управляющих

Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Чиновник напомнил, что новый Кодекс по процедурам банкротства, который вскоре будет введен в действие, запрещает арбитражному управляющему осуществлять деятельность без заключения соответствующего договора страхования.

По словам Горовца, страхование профессиональной деятельности является прогрессивным инструментом, который позволяет обеспечить надлежащее качество соответствующих услуг минимизировать потери заинтересованных лиц в случаях, когда такая деятельность не соответствует установленным стандартам.

"В связи с этим постановлением предусматривается, что общие условия и порядок осуществления страхования профессиональной ответственности арбитражного управляющего будут определяться правилами страхования, которые утверждаются страховщиком. В то же время конкретные условия страхования будут определяться в соответствующих договорах страхования", – отметил Горовец.

Напомним, что Кодекс по процедурам банкротства вступил в силу 21 апреля и вводится в действие с 21 октября 2019 года. Со дня его введения в действие теряет силу Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

Согласно этому Кодексу управляющий санацией при осуществлении процедуры санации должника-юрлица обязан открыть специальный счет для проведения процедуры санации и расчетов с кредиторами. Также Кодексом введены процедуры реструктуризации долгов и погашения долгов должника-физлица во время которых арбитражный управляющий (управляющий реструктуризацией/управляющий реализацией имущества должника) должен открыть в банке специальный/отдельный счет.