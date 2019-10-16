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Все про:закон (467) Зеленский (386) НБУ (4097) НКЦБФР (113) Нацкомфинуслуг (57)

 Зеленский подписал закон о разделении Нацкомфинуслуг

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций государственного регулирования рынков финансовых услуг №1069-2, принятый Верховной Радой 12 сентября, возвращен в парламент с подписью президента Украины 16 октября.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение парламента, передает БизнесЦензор.

Согласно заключительным положениям, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 июля 2020 года, кроме пунктов 6, 9, 11-14 данного закона, которые вступают в силу и вводятся в действие со дня, следующего за днем опубликования закона.

Эти пункты, в частности, предусматривают, что процедуры регистрации, внесение сведений в реестры и базы данных и исключение сведений из реестров, лицензирование деятельности финансовых учреждений, начатые Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), завершаются в определенные законодательством сроки, но не позднее 1 июля 2020 года. Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) должны принять акты, необходимые для реализации данного закона, а также привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Как сообщалось, инициаторами закона выступили депутаты Даниил Гетманцев и Александр Дубинский (фракция "Слуга народа")

Согласно документу, НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020 являются правопреемниками Нацкомфинуслуг, в осуществлении полномочий и выполнении функций госрегулирования и надзора в сфере рынков финансовых услуг. В частности, регулирование и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирование и надзор за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлением имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью будет осуществлять НКЦБФР, остальные полномочия Нацкомфинуслуг предлагается передать НБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3154215
 
 
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