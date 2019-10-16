 Гончарук сменил Гройсмана на посту главы Совета по науке и технологиям

Админкомитет по должности возглавила Министр образования и науки Анна Новосад, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Также в него вошли 24 человека – представители министерств и ведомств, ОГА, Киевской горгосадминистрации, вузов, НАН и отраслевых академий, "Укроборонпрома" тому подобное.

"Нацсовет состоит из двух комитетов – Научного и Административного, каждый из которых имеет одинаковое количество членов. В Научный входят ведущие украинские ученые, он обновляется каждые два года. Админкомитет формируется из представителей центральных органов исполнительной власти и профильных учреждений… Поскольку состав правительства и других органов власти был обновлен, то мы должны были обновить и состав Админкомитета", – пояснила Анна Новосад.

Министр также добавила, что первое заседание Нацсовета под председательством нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука планируется на начало ноября.

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Как сообщалось, Кабинет министров создал Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий во главе с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом в апреле 2017 года.

Это основной стратегический орган по формированию политики в сфере науки и инноваций в Украине. Нацсовет возглавляет премьер-министр по должности.

Ранее уже была обновлена половина состава Научного комитета. Его членов избирает специально созданный комитет по науке, в который входят ведущие иностранные и украинские ученые.

Среди главных функций Национального совета будет подготовка предложений в отношении формирование основ государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности, развития научной и научно-технической сферы, интеграции украинской науки в мировое научное и европейское исследовательское пространства с учетом национальных интересов.

Нацсовет также будет готовить предложения о разработке систем независимой экспертизы государственных целевых научных на научно-технических программ, научных проектов, государственной аттестации научных учреждений, присуждении научных степеней и присвоении ученых званий.